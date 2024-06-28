Концерт Канье Уэста в «Лужниках» может принести около 600 млн рублей

Источник в руководстве «Лужников» подтвердил НСН, что концерт Канье Уэста в России все же состоится на территории спорткомплекса. Точная дата пока не раскрывается, однако договоренность с рэпером уже есть. Шахиди отметил, что при солдауте стадиона артист может запросить гонорар в размере трех-четырех миллионов долларов.



«Любой грамотный и сильный промоутер может привезти любого артиста. Все зависит от бюджета инвестора. Как правило, промоутер должен заручиться поддержкой такого инвестора, который «отбивает» затем часть расходов с проданных билетов и возвращает часть или всю прибыль. Считайте сами, если вы видите на сайте билетного оператора стоимость билетов от трех тысяч рублей до 30 тысяч рублей, то при аншлаге в 72 тысячи человек продажи принесут промоутеру около 576 миллионов рублей. Если это сейчас около 6,5 миллиона долларов, то гонорар может составить три-четыре миллиона долларов. Однако, это не точные знания, а лишь предположения, которые можно сделать, исходя из опыта», - сказал Шахиди.



В свою очередь глава концертного агентств Nothern Sound Александр Морозов отметил, что знаковый концерт в «Лужниках» обойдется организаторам в 200 миллионов рублей.