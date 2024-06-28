Концерт Канье Уэста в «Лужниках» может принести около 600 млн рублей
Источник подтвердил НСН, что Канье Уэст даст концерт в Москве. Артисты подобного уровня за концерт в «Лужниках» могут получить около четырех миллионов долларов, оценил Табриз Шахиди.
Концерт американского рэпера Канье Уэста в «Лужниках» может принести промоутерам мероприятия порядка 6,5 миллиона долларов, сказал событийный продюсер Табриз Шахиди в беседе с НСН.
Источник в руководстве «Лужников» подтвердил НСН, что концерт Канье Уэста в России все же состоится на территории спорткомплекса. Точная дата пока не раскрывается, однако договоренность с рэпером уже есть. Шахиди отметил, что при солдауте стадиона артист может запросить гонорар в размере трех-четырех миллионов долларов.
«Любой грамотный и сильный промоутер может привезти любого артиста. Все зависит от бюджета инвестора. Как правило, промоутер должен заручиться поддержкой такого инвестора, который «отбивает» затем часть расходов с проданных билетов и возвращает часть или всю прибыль. Считайте сами, если вы видите на сайте билетного оператора стоимость билетов от трех тысяч рублей до 30 тысяч рублей, то при аншлаге в 72 тысячи человек продажи принесут промоутеру около 576 миллионов рублей. Если это сейчас около 6,5 миллиона долларов, то гонорар может составить три-четыре миллиона долларов. Однако, это не точные знания, а лишь предположения, которые можно сделать, исходя из опыта», - сказал Шахиди.
В свою очередь глава концертного агентств Nothern Sound Александр Морозов отметил, что знаковый концерт в «Лужниках» обойдется организаторам в 200 миллионов рублей.
«Концерт в «Лужниках» стоит 150 миллионов рублей за «ничего», а так - 200 миллионов рублей. Такие большие мероприятия должны проходить, конечно же, с согласованием с мэрией Москвы. Чем больше площадка - тем больше деталей. У правительства есть свои заказы, свои истории», - отметил Морозов.
Его слова подтвердил советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий.
«За 150 миллионов рублей в «Лужниках» возможно провести концерт хорошего, большого зарубежного артиста. У такого артиста должен быть гонорар 200-300 тысяч долларов при таком раскладе. Есть инвесторы, есть организаторы, которые могут провести такой концерт, это реально. Бывают спонсоры, ведь концерт проводится не просто так, продаются билеты, делается вал этих билетов, смотрятся доходная и расходная части, а потом все считается», - подчеркнул Зубицкий.
Осенью 2023 года лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров запрашивал за концерт в «Лужниках» более миллиона долларов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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