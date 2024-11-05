«Калинов мост» и Deftones на виниле: Что слушает группа «Аффинаж»

Музыканты группы «Аффинаж» рассказали в эфире НСН, что понимают ценность винила, и собирают на этом носителе целые дискографии.

Рок-группа «Аффинаж» работает в синтетическом стиле нуар-шансон, который содержит отсылки к множеству жанров поп- и рок-музыки. Сами музыканты тоже предпочитают многообразие жанров, заявил спецкору НСН солист коллектива Эм Калинин (Михаил Калинин).

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«Я в последнее время слушаю подкасты, либо отслушиваю наши демо-материалы, чтобы больше погрузиться в это, подумать, что еще можно там доработать. Релизы других музыкантов тоже слушаю. Последнее, что слушал - это Ветл Удалых, один из участников дуэта русскоязычного абстрактного хип-хопа "Трагедия всей жизни". Я послушал последний релиз с удовольствием», - сообщил он.

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В свою очередь басист группы «Аффинаж» Сергей Шиляев рассказал НСН, что предпочитает слушать музыку на виниле. При этом в его коллекции много зарубежных исполнителей, особенное место занимают коллективы из Ирландии.

«У меня собраны полные дискографии Тома Петти и группы The Heartbreakers, "Калинов мост" полностью собран, полностью собрана группа Deftones. Также есть в коллекции дублинский коллектив Fontaines D.C. Есть еще ирландская группа NewDad из города Голуэй. У них один альбом, который в Ирландии уже не найдешь, а в России кое-где еще можно отыскать. Я вообще неровно дышу к Ирландии. Однако самые дорогие и раритетные пластинки в моей коллекции - это группа The Organ " Grab That Gun" 2006 и сборник музыки Чечено-Ингушская АССР "Мелодии". Оба релиза мне брат привез в подарок», - пояснил музыкант.

Ранее музыканты в разговоре с «Радиоточкой НСН» рассказали о предстоящем туре «Лучшее» по городам России, вспомнили дуэты с Хаски и Юрой Музыченко, а также поделились, что хотели бы поработать с Нурминским и Инстасамкой.

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ФОТО: ТАСС/DPA
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