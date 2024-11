«Калинов мост» и Deftones на виниле: Что слушает группа «Аффинаж»

В свою очередь басист группы «Аффинаж» Сергей Шиляев рассказал НСН, что предпочитает слушать музыку на виниле. При этом в его коллекции много зарубежных исполнителей, особенное место занимают коллективы из Ирландии.

«У меня собраны полные дискографии Тома Петти и группы The Heartbreakers, "Калинов мост" полностью собран, полностью собрана группа Deftones. Также есть в коллекции дублинский коллектив Fontaines D.C. Есть еще ирландская группа NewDad из города Голуэй. У них один альбом, который в Ирландии уже не найдешь, а в России кое-где еще можно отыскать. Я вообще неровно дышу к Ирландии. Однако самые дорогие и раритетные пластинки в моей коллекции - это группа The Organ " Grab That Gun" 2006 и сборник музыки Чечено-Ингушская АССР "Мелодии". Оба релиза мне брат привез в подарок», - пояснил музыкант.

Ранее музыканты в разговоре с «Радиоточкой НСН» рассказали о предстоящем туре «Лучшее» по городам России, вспомнили дуэты с Хаски и Юрой Музыченко, а также поделились, что хотели бы поработать с Нурминским и Инстасамкой.