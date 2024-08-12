Пластинки «Кино» на единственном в России виниловом заводе заказывают каждые 4 месяца
Последние пять лет у завода «Ультра Продакшн» заказывают пластинки группы «Кино» каждые четыре месяца, а сама индустрия в РФ год за годом показывает рост, заявил Андрей Белоногов.
Пластинки группы «Кино» находятся в топе продаж годами, а отсутствие свежих альбомов зарубежных альбомов на стриминговых площадках не делает их популярными на физическом носителе. Об этом в беседе с НСН рассказал директор единственного в России завода виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Андрей Белоногов.
Сегодня, 12 августа, отмечается день виниловой пластинки. За последние 12 месяцев продажи виниловых пластинок на маркетплейсе Wildberries выросли в два раза, при том, что их средняя стоимость увеличилась на 10% и сейчас составляет около 3300 рублей. В топ-10 самых популярных пластинок за этот период вошли четыре пластинки группы «Кино», а также Фрэнк Синатра – сборник The Platinum Collection, Сектор Газа – сборник «Вой на луну», ABBA – сборник GOLD, «Криминальное чтиво» - саундтрек к фильму и другие. Белоногов отметил, что проверенная временем классика всегда была популярна и хорошо продавалась на виниле, так что нет ничего удивительного, что в списке нет каких-то новых музыкальных альбомов.
«Есть такая классика, которая на виниле всегда была популярна. Группа «Кино» входит в этот перечень. Есть определенные популярные артисты на виниле, такие как «Кино» и «Би-2». Они всегда хорошо продавались. Последние пять лет у нас заказывают «Кино» каждые четыре месяца. Стриминг и винил – это вообще разная история, они не пересекаются. Не то чтобы, если чего-то нет на стриминге, то это надо слушать на виниле и наоборот. Аудитория тоже несколько разная», - пояснил он.
По его словам, индустрия винила в России процветает и продажи пластинок ежегодно только увеличиваются.
«Индустрия входит в праздник в рабочем режиме. Она продолжает показывать рост от года к году, пока спадов не наблюдается ни на западных рынках, ни в России лет семь точно. После санкций 24 июня, насколько я знаю, все как ввозилось в РФ, так и ввозится. Думаю, подорожание будет, но не сильно существенное», - сказал он.
Страны Евросоюза 24 июня утвердили 14-й пакет санкций против России. В новом санкционном пакете в списке запрещенных товаров есть продукция с кодом 8523 — диски, кассеты и другие носители для записи звука, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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