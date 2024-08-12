Пластинки «Кино» на единственном в России виниловом заводе заказывают каждые 4 месяца

Сегодня, 12 августа, отмечается день виниловой пластинки. За последние 12 месяцев продажи виниловых пластинок на маркетплейсе Wildberries выросли в два раза, при том, что их средняя стоимость увеличилась на 10% и сейчас составляет около 3300 рублей. В топ-10 самых популярных пластинок за этот период вошли четыре пластинки группы «Кино», а также Фрэнк Синатра – сборник The Platinum Collection, Сектор Газа – сборник «Вой на луну», ABBA – сборник GOLD, «Криминальное чтиво» - саундтрек к фильму и другие. Белоногов отметил, что проверенная временем классика всегда была популярна и хорошо продавалась на виниле, так что нет ничего удивительного, что в списке нет каких-то новых музыкальных альбомов.

«Есть такая классика, которая на виниле всегда была популярна. Группа «Кино» входит в этот перечень. Есть определенные популярные артисты на виниле, такие как «Кино» и «Би-2». Они всегда хорошо продавались. Последние пять лет у нас заказывают «Кино» каждые четыре месяца. Стриминг и винил – это вообще разная история, они не пересекаются. Не то чтобы, если чего-то нет на стриминге, то это надо слушать на виниле и наоборот. Аудитория тоже несколько разная», - пояснил он.