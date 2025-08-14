Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа из альбома «Город дорог»

Речь идёт о треках «Кто как играет», «Три нити» и «Новости», которые стали недоступны в крупнейших российских музыкальных сервисах.

«Песни внесены в реестр запрещенных сайтов в связи с пропагандой запрещенных веществ», - написала Мизулина.

Кроме того, пользователи из России не смогут увидеть тексты указанных треков на сайте Genius.

Ранее Мизулина заявила, что «минимум в половине» песен на пластинке «Город дорог» содержится «откровенная пропаганда» запрещённых веществ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

