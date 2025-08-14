Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа из альбома «Город дорог»
Некоторые песни рэпера Гуфа (Алексей Долматов) из его альбома «Город дорог» были заблокированы Роскомнадзором. Об этом в своём Telegram-канале заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
Речь идёт о треках «Кто как играет», «Три нити» и «Новости», которые стали недоступны в крупнейших российских музыкальных сервисах.
«Песни внесены в реестр запрещенных сайтов в связи с пропагандой запрещенных веществ», - написала Мизулина.
Кроме того, пользователи из России не смогут увидеть тексты указанных треков на сайте Genius.
Ранее Мизулина заявила, что «минимум в половине» песен на пластинке «Город дорог» содержится «откровенная пропаганда» запрещённых веществ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
