Как книга о жизни: Лидер «Анимации» о смыслах в новом альбоме
Выход альбома будет сопровождаться видеоэпизодами, рассказал НСН Константин Кулясов.
Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов заявил НСН, что его новый альбом рассказывает о жизни человека от рождения до смерти родителей, и это большое произведение, связанное единой драматургией.
Константин Кулясов и группа «АнимациЯ» выпустили десятый студийный альбом «Отрицательное время». Релиз состоит из 13 композиций, пять из которых уже выходили синглами в сопровождении клипов. Кулясов рассказал, что все песни релиза складываются в единое произведение.
«Началось все в апреле прошлого года с идеи рассказать об очень сложной теме. О жизни человека от рождения до смерти родителей. Момента, когда человек становится первым перед смертью. Тема очень сложная, чтобы реализовать это, мы записали на студии 20 песен. Под проект оставили 12. Это одно большое произведение, связанной одной драматургией от начала и до конца. Это накопленный жизненный опыт. В каких-то треках пришлось обратиться к сторонним авторам, потому что не все эмоции были понятны. Нужно было позаимствовать что-то, чтобы проработать их на профессиональном уровне. Например, трек «Сажа», это доработанная мной эмоция прекрасного гитариста Рустама Шумарина», - рассказал он.
Как добавил собеседник НСН, релиз этого альбома сопровождается выходом видеоэпизодов.
«Этот альбом, как книга. Большая форма, к чему в современном мире уже не приучены. Я видимо, человек пожилой, все-таки привык к классицизму, поэтому выпустил в таком формате. Треков там 12, а 13-й это бонус-трек, песня для титров. Когда запись песен завершилась, принялись за экранизацию. В силу того, что это очень трудоемкий процесс, начали выпуск не полным метром, а эпизодами. Уже отсняли 10, осталось еще четыре съемочных дня до завершения. Дальше – монтаж и выпуск. Так что релиз этого альбома будет продолжаться еще минимум полгода, правда в видеоформате. В нем приняло участие только среди музыкантов около 50 человек из разных коллективов. Плюс к этому операторская, съемочная группа, режиссерская и так далее. В общей сложности нас человек 200», - сообщил Кулясов.
Музыкант также не исключил, что в будущем выпустит альбом на виниле.
«Давно не рассчитываю на какие-то эмоции, просто стараюсь делать свое дело хорошо. Все люди разные, у всех разный эмоциональный фон. В зависимости от этого их может это музыка цеплять или не цеплять. Буду только рад, если кому-то это хоть немного поможет жить. Что касается выпуска альбома на виниле, я всегда за выпуск в любой форме. Меня в этом смысле не сильно волнует мода. Это такой фетиш взять и поставить себе на полку альбом», - заявил он.
Ранее руководитель бизнес-направления сервиса «Авито» Павел Комаров сообщил «Радиоточке НСН», что в первом полугодии 2025 года продажи виниловых пластинок в России выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост продаж винила, бывшего в употреблении, и вовсе превысил 59%.
