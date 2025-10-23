Константин Кулясов и группа «АнимациЯ» выпустили десятый студийный альбом «Отрицательное время». Релиз состоит из 13 композиций, пять из которых уже выходили синглами в сопровождении клипов. Кулясов рассказал, что все песни релиза складываются в единое произведение.

«Началось все в апреле прошлого года с идеи рассказать об очень сложной теме. О жизни человека от рождения до смерти родителей. Момента, когда человек становится первым перед смертью. Тема очень сложная, чтобы реализовать это, мы записали на студии 20 песен. Под проект оставили 12. Это одно большое произведение, связанной одной драматургией от начала и до конца. Это накопленный жизненный опыт. В каких-то треках пришлось обратиться к сторонним авторам, потому что не все эмоции были понятны. Нужно было позаимствовать что-то, чтобы проработать их на профессиональном уровне. Например, трек «Сажа», это доработанная мной эмоция прекрасного гитариста Рустама Шумарина», - рассказал он.