Искал новых «Русских»: Лидер «Анимации» о кавере на песню «Любэ»

Константин Кулясов признался НСН, что при подготовке своей версии песни «Русские» искал новые смыслы, не отраженные группой «Любэ».

Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов в эфире НСН рассказал, что при создании кавера на песню группы «Любэ» «Русские» он искал новые смыслы.

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Кулясов ранее представил свою версию песни «Русские» группы «Любэ». Кавер вошел в трибьют-альбом «Любэ. 35 Всё опять начинается…». Музыкант отметил, что группа «Любэ» является поистине народным коллективом.

«Группа «Любэ» недаром носит народный статус. Лично для меня их песни органичны, и я в них смотрюсь органично. Я бы с удовольствием спел для этого коллектива очень много песен. Я благодарен им за то, что они предоставили мне такую возможность. Песню мы выбрали для того, чтобы выстроить свой собственный взгляд, ведь я по-другому и не умею. Мне всегда кажется, что если ты берешься за песню - либо сделай лучше, чем в базе, либо сделай иначе и найди другие смыслы. В данном случае это как раз поиск других смыслов, попытка во всяком случае», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, тот факт, что люди перепивают песни артиста, является для автора большой радостью.

«Я сотни раз видел, как люди поют наши песни. Я всем этим людям благодарен, низким им всем поклон. Если человек решил перепеть твою песню, значит его триггернуло, значит, он смог найти в себе силы, взять инструмент в руки и спеть. Это же великая радость для любого артиста, что так произошло с его песнями. Я их уже написал, я их уже выпустил, они живут отдельной от меня жизнью, и хорошо, что они кого-то сподвигают на ратные дела», - отметил музыкант.

Ранее свой вариант исполнения песни «Две подружки» записала группа «Чайф», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он вошел в трибьют-альбом «Любэ. 35 Всё опять начинается…». Лидер «Чайфа» Владимир Шахрин рассказал, что прослушал много песен «Любэ» прежде чем найти ту, по которой будет записан кавер.

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