Искал новых «Русских»: Лидер «Анимации» о кавере на песню «Любэ»

По его словам, тот факт, что люди перепивают песни артиста, является для автора большой радостью.

«Я сотни раз видел, как люди поют наши песни. Я всем этим людям благодарен, низким им всем поклон. Если человек решил перепеть твою песню, значит его триггернуло, значит, он смог найти в себе силы, взять инструмент в руки и спеть. Это же великая радость для любого артиста, что так произошло с его песнями. Я их уже написал, я их уже выпустил, они живут отдельной от меня жизнью, и хорошо, что они кого-то сподвигают на ратные дела», - отметил музыкант.

Ранее свой вариант исполнения песни «Две подружки» записала группа «Чайф», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он вошел в трибьют-альбом «Любэ. 35 Всё опять начинается…». Лидер «Чайфа» Владимир Шахрин рассказал, что прослушал много песен «Любэ» прежде чем найти ту, по которой будет записан кавер.

