К корням через бит: Группа Ay Yola о спросе на локальный контекст и силе традиций
У нас — огромное наследие, наша ответственность — передать его дальше, а музыка помогает донести его до миллионов, сказали НСН участники музыкального коллектива Ay Yola.
В День языков народов России, который отметается 8 сентября, особенно остро ощущается, как культура и память поколений обретают новую жизнь, в том числе через современную музыку. Коллектив Ay Yola сумел сделать башкирское наследие не просто частью музейной истории, а живым, эмоциональным и понятным миллионам людей вне зависимости от их происхождения и языка. Участники группы рассказали НСН, почему сегодня так важен возврат к корням, как музыка становится проводником в культуру и какую ответственность они чувствуют перед наследием предков.
Сервис «КИОН Музыка» проанализировал интерес аудитории к фолку и выяснил, что летом число прослушиваний жанра выросло на 47% относительно весны. Активная база поклонников сегмента увеличилась на 18% при сравнении тех же периодов.
— Вы создали проект на основе башкирской культуры, который стал широко известным даже за пределами России. По вашему мнению, почему сейчас есть спрос на творчество с локальным контекстом?
Нам кажется, просто пришло время, когда люди стали больше обращаться к своим истокам. У каждого человека есть корни: бабушки, дедушки, прапрабабушки, прапрадедушки. Что-то мы помним, что-то уже забыли, но всё равно это внутри нас хранится. И сейчас люди стали больше этим интересоваться, узнавать историю своей семьи, своего народа, изучать язык и культуру. Наверное, отсюда и возникает такой спрос.
Человеку нужна не только материальная, но и духовная пища. И когда он возвращается к своим корням, начинает оттуда что-то черпать, это дает ему внутреннюю силу. Причём здесь совершенно неважно, из большого города ты, из деревни или вообще из другой части мира. Человек всегда остаётся человеком, и потребность понимать, кто ты и откуда, есть у всех.
Музыка – это язык, который понимает каждый и который не требует перевода. Для того, чтобы понять наши песни, человеку совершенно не обязательно быть башкиром или знать эпос «Урал-Батыр». В основе эпоса лежат вещи, которые понятны каждому: взаимодействие добра и зла, любовь к своей земле, семья, ответственность за свои поступки, выбор человека.
Мы это видим по реакции слушателей. Нам пишут люди из самых разных стран, которые не знают башкирского языка, но музыка всё равно вызывает у них сильную эмоцию. А дальше они начинают искать перевод, читать про «Урал-Батыр», интересоваться нашей культурой.
— В целом вы являетесь популяризаторами народной культуры. В чем для вас кроется важность развития этого направления?
Для нас важно, чтобы культура не просто сохранялась, а чтобы люди ей интересовались, знали её и передавали дальше. Потому что можно сколько угодно говорить о том, какое у нас богатое наследие, но если новое поколение ничего о нём не знает, в какой-то момент эта связь просто потеряется.
В нашем случае мы стараемся рассказывать об этом через современную музыку. Мир меняется, музыка меняется, появляются новые формы, но есть смыслы и ценности, которые остаются актуальными во все времена. И наша задача – сохранить их, но при этом найти такую форму, которая будет понятна и интересна человеку сегодня.
Мы на своём примере увидели, что музыка действительно может этот интерес пробудить. После выхода наших песен люди начали читать «Урал-Батыр», искать переводы, интересоваться башкирским языком, историей, своими родословными. Родители присылают видео, как дети поют наши песни, кто-то начинает учиться играть на курае. И для нас это, наверное, один из самых важных результатов всей этой работы.
Потому что наша задача не просто в том, чтобы люди послушали песню три минуты и пошли дальше. Если после неё человек захотел узнать, кто такой Урал-Батыр, как звучит курай, что означают эти слова, а потом начал глубже интересоваться культурой, значит, всё это работает.
У нас огромное наследие, которое дошло до нас благодаря предыдущим поколениям. И здесь уже наша ответственность – не потерять его и передать дальше. Если мы можем делать это через музыку и привлекать к этому внимание миллионов людей, этим нужно заниматься.
Артисты «ON Лейбла» группа Ay Yola — этно‑поп‑трио из Уфы, которое популяризирует башкирскую культуру через современное звучание. В состав входят Адель Шайхитдинова, Руслан Шайхитдинов и Ринат Рамазанов. Стиль коллектива — сплав традиционных башкирских мотивов с электронными аранжировками, в основе творчества — эпос «Урал‑Батыр». Ключевым треком стал «Homay», который вошёл в мировые чарты и даже опередил в Shazam хит Леди Гаги.
Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов сказал НСН, что Ay Yola при создании кавера на «Черную Луну» очень бережно отнеслась к материалу и привнесла в композицию что-то свое.
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