Сервис «КИОН Музыка» проанализировал интерес аудитории к фолку и выяснил, что летом число прослушиваний жанра выросло на 47% относительно весны. Активная база поклонников сегмента увеличилась на 18% при сравнении тех же периодов.

— Вы создали проект на основе башкирской культуры, который стал широко известным даже за пределами России. По вашему мнению, почему сейчас есть спрос на творчество с локальным контекстом?

Нам кажется, просто пришло время, когда люди стали больше обращаться к своим истокам. У каждого человека есть корни: бабушки, дедушки, прапрабабушки, прапрадедушки. Что-то мы помним, что-то уже забыли, но всё равно это внутри нас хранится. И сейчас люди стали больше этим интересоваться, узнавать историю своей семьи, своего народа, изучать язык и культуру. Наверное, отсюда и возникает такой спрос.

Человеку нужна не только материальная, но и духовная пища. И когда он возвращается к своим корням, начинает оттуда что-то черпать, это дает ему внутреннюю силу. Причём здесь совершенно неважно, из большого города ты, из деревни или вообще из другой части мира. Человек всегда остаётся человеком, и потребность понимать, кто ты и откуда, есть у всех.

Музыка – это язык, который понимает каждый и который не требует перевода. Для того, чтобы понять наши песни, человеку совершенно не обязательно быть башкиром или знать эпос «Урал-Батыр». В основе эпоса лежат вещи, которые понятны каждому: взаимодействие добра и зла, любовь к своей земле, семья, ответственность за свои поступки, выбор человека.

Мы это видим по реакции слушателей. Нам пишут люди из самых разных стран, которые не знают башкирского языка, но музыка всё равно вызывает у них сильную эмоцию. А дальше они начинают искать перевод, читать про «Урал-Батыр», интересоваться нашей культурой.