В Новосибирске конфликт в интернете закончился поножовщиной
В Новосибирске конфликт, начавшийся в соцсетях, закончился реальными ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД РФ по Новосибирской области.
В полиции рассказали, что получили из больницы сигнал о поступлении 24-летнего мужчины с ножевыми ранениями. В ходе проверки было установлено, что их потерпевшемпу нанёс 18-летний местный житель.
Правоохранители выяснили, что граждане начали конфликтовать в интернет-переписке в одном из пабликов.
«Подозреваемый узнал место жительства оппонента, пригласил его на очный разговор, где и нанёс потерпевшему несколько ударов ножом», - отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее неизвестный напал с ножом на двух прохожих в подмосковном Солнечногорске, один человек погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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