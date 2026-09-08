В Новосибирске конфликт в интернете закончился поножовщиной

В полиции рассказали, что получили из больницы сигнал о поступлении 24-летнего мужчины с ножевыми ранениями. В ходе проверки было установлено, что их потерпевшемпу нанёс 18-летний местный житель.

Правоохранители выяснили, что граждане начали конфликтовать в интернет-переписке в одном из пабликов.

«Подозреваемый узнал место жительства оппонента, пригласил его на очный разговор, где и нанёс потерпевшему несколько ударов ножом», - отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее неизвестный напал с ножом на двух прохожих в подмосковном Солнечногорске, один человек погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

