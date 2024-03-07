«Только один законный!»: Намин подогрел конфликт с Беловым из-за «Парка Горького»

По его словам, конфликт с Беловым «нужно расследовать». Намин заявил, что у него есть свои «аргументы и факты» на эту тему, однако не уточнил, какие именно.



«Если представлять две стороны конфликта, то я предлагаю сделать журналистское расследование, объективное, которое не будет ссылаться ни на каких заинтересованных лиц, а поможет выяснить, где же правда и законность. Нужно поговорить с моими оппонентами, услышать их аргументы и факты, а потом и я скажу свое мнение. Тогда получится сделать серьезный материал, который откроет истину. Мои оппоненты же должны как-то аргументировать свои утверждения. Тогда получится обдумать, кто врет, а кто не врет», - сказал Намин.



Лидер «старого» «Парка Горького» Алексей Белов, который тоже готовит свой альбом, но вместе с Александром Маршалом, в свою очередь снова обвинил Стаса Намина в воровстве, пообещав подать иск - в том числе из-за песни «Девочка из Нью-Йорка», которую оригинальный состав группы исполнил еще в 1987 году.