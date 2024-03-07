«Только один законный!»: Намин подогрел конфликт с Беловым из-за «Парка Горького»
Лишь один из четырех альбом классического состава рок-группы «Парк Горького» был выпущен законно, заявил НСН Стас Намин.
Основатель и продюсер рок-группы «Парк Горького» Стас Намин в беседе с НСН заявил, что новый состав коллектива исполнил несколько песен из первого альбома классического состава, вышедшего в 1989 году. Намин подчеркнул, что считает незаконными альбомы группы, записанные без него, и выразил готовность защищать будущее проекта с новым составом.
Проект Намина Gorky Park с Сергеем Арутюновым и Олегом Изотовым выступил с концертом 1 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», а 6 марта представил новый альбом, One world freedom.
«Альбом пока не выложен в Сети. Группа пока что представила только два сингла из нового альбома, они уже есть на стриминговых площадках. Один называется «Девочка из Нью-Йорка», другой называется «Окно в любовь». Полноценный релиз планируется 17-20 марта. В апреле выйдет еще второй альбом, он уже готов. В каждом альбоме будет в среднем девять песен, работали два года. Эти альбомы включают песни и на русском языке тоже. У старого «Парка Горького» был только один законный альбом, остальные выпущены незаконно, они должны были быть выпущены под другим названием коллектива, не «Парк Горького». После 35 лет молчания новый состав «Парка Горького» не только не копирует то, что делал 35 лет назад старый состав, а делает вообще совершенно другой стиль, другое направление и имеет другой почерк. Это совершенно другая музыка. Даже если есть пара песен из первого альбома, то они совершенно по-другому исполнены, в другой аранжировке и так далее», - сказал собеседник НСН.
По его словам, конфликт с Беловым «нужно расследовать». Намин заявил, что у него есть свои «аргументы и факты» на эту тему, однако не уточнил, какие именно.
«Если представлять две стороны конфликта, то я предлагаю сделать журналистское расследование, объективное, которое не будет ссылаться ни на каких заинтересованных лиц, а поможет выяснить, где же правда и законность. Нужно поговорить с моими оппонентами, услышать их аргументы и факты, а потом и я скажу свое мнение. Тогда получится сделать серьезный материал, который откроет истину. Мои оппоненты же должны как-то аргументировать свои утверждения. Тогда получится обдумать, кто врет, а кто не врет», - сказал Намин.
Лидер «старого» «Парка Горького» Алексей Белов, который тоже готовит свой альбом, но вместе с Александром Маршалом, в свою очередь снова обвинил Стаса Намина в воровстве, пообещав подать иск - в том числе из-за песни «Девочка из Нью-Йорка», которую оригинальный состав группы исполнил еще в 1987 году.
«Музыка не о том, чтобы воровать, музыка исходит из сердца. В новом составе ничего из сердца не вышло вообще. Одна сплошная манипуляция. Первый альбом «Парк Горького» записал за месяц, а эти полтора года несколько песен писали. Да и сингл «Девочка из Нью-Йорка» мы исполняли еще в 1987 году, если что», - сказал он НСН.
Белов неоднократно заявлял НСН, что новая группа Намина не имеет ничего общего с «Парком Горького», поскольку «группа - это лица и музыка».
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Группа «Парк Горького» была создана Наминым в 1987 году, впервые музыкант полноценно представил свой проект публике в 1988 году – «Парк Горького» выступила на концертах группы Scorpions в Петербурге. В 1990 году в группе произошел конфликт, и она распалась. В новом составе под руководством Намина группа выступила в 2022 году.
При этом в 2023 году музыканты классического состава «Парка Горького» Алексей Белов и Александр Маршал объявили о воссоединении группы в классическом составе и гастрольном туре, в который легендарный коллектив отправится в 2024 году.
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