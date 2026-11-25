Политолог оценил вероятность морской блокады Калининграда
Угрозы новых атак на суда в Балтийском регионе не означают полной морской блокады Калининградской области, считает научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы Российской академии наук Иван Скрипка. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру».
«Я бы разграничивал угрозу отдельных нападений на транспортные суда и полноценную морскую блокаду области», — указал эксперт.
По словам Скрипки, блокада Калининграда вывела бы противостояние на новый уровень и создала бы угрозу военного столкновения России и стран НАТО, поэтому ожидать ее вряд ли стоит. Вместе с тем в России давно обсуждают угрозу транспортной изоляции Калининградской области, регион остается одной из потенциальных точек наиболее опасной эскалации в Балтийском регионе.
«Основной риск заключается в постепенном накоплении военных инцидентов и ответных мер», — заключил политолог.
Ранее замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Елена Перминова заявила, что Великобритания, Франция и Германия являются основными источниками угроз для Калининграда со стороны Запада.
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