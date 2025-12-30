Президента Узбекистана возмутила атака Украины на резиденцию Путина

Отмечается, что в ходе беседы Мирзиёев высказал возмущение в связи с атакой украинских дронов на госрезиденцию российского лидера в Новгородской области.

«Президент Узбекистана осудил столь безрассудные террористические действия киевского режима», - говорится в сообщении.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что испытал сильное раздражение, узнав о попытке атаки Украины на госрезиденцию Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

