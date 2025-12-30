«Все баллы докупить невозможно. В каких ситуациях выгодно докупить баллы? Когда гражданин достигает пенсионного возраста, а на его счету недостаточно индивидуальных пенсионных коэффициентов, он может докупить. Если баллов не хватает немного, имеет смысл доработать, чтобы получить соответствующие коэффициенты. Нужно всегда взвешивать свои возможности и желания. Я бы не стала всем советовать покупать баллы, это достаточно затратное мероприятие. Ограничений по покупке баллов не существует для тех, кто является самозанятым. У работающих россиян нет необходимости покупать абсолютно все баллы. Всего россиянин может заработать 10 баллов в год, это законодательная норма. Все, что уплачивается выше, засчитывается, но не учитывается на лицевом счету россиянина. Это страховая система, богатые условно платят за бедного. В среднем россиянин зарабатывает 4,5 балла, это при зарплате в 100 тысяч рублей. А работающий пенсионер ограничен тремя баллами», - рассказала она.

Депутат рассказала, сколько это будет стоить в 2026 году.

«Минимальный взнос на приобретение баллов в 2026 году составит 71 525 рублей, меньше купить нельзя будет. Это 22% от годового МРОТ. Если люди начнут писать заявление на покупку одного балла, они получат просто отказ», - уточнила собеседница НСН.

В 2026 году работающие пенсионеры России получат двукратную индексацию своих выплат, заявила ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

