Премьера картины на Центральном телевидении СССР состоялась 1 января 1976 года. Спустя почти 50 лет ее можно увидеть по телевидению в канун Нового года, и у многих жителей России фильм ассоциируется с праздником. Панфилова допустила, что «Ирония судьбы» снискала народную любовь за счет узнаваемых персонажей.

«В фильме представлен маменькин сынок, который долго не женится, не может ни на что решиться и в себе разобраться. Также приличная и красивая женщина, которая остается одинокой, несмотря на то, что она хорошая, ее нахваливают коллеги. Это очень узнаваемые герои. Также в картине заявлена вечная тема – из-за бытового пьянства происходят разные курьезы. Вроде ничего страшного не произошло, но есть комическая, удивительная история. Возможно, история о том, что одна ситуация может перевернуть всю твою жизнь и жизнь другого человека в лучшую сторону, тоже притягивает. Не было бы счастья, да несчастье помогло», - допустила она.