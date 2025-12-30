Не всем нужна сказка: Психолог объяснила феномен популярности «Иронии судьбы»

Некоторые российские зрители предпочтут легкой музыкальной комедии более драматичный фильм, а картина «Ирония судьбы, или С легким паром!» внушает надежду на лучшее, сказала НСН Наталья Панфилова.

В фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова зритель видит узнаваемых героев, при этом случайные события, которые происходят с персонажами, заражают надеждой на лучшее, заявила в беседе с НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

Премьера картины на Центральном телевидении СССР состоялась 1 января 1976 года. Спустя почти 50 лет ее можно увидеть по телевидению в канун Нового года, и у многих жителей России фильм ассоциируется с праздником. Панфилова допустила, что «Ирония судьбы» снискала народную любовь за счет узнаваемых персонажей.

«В фильме представлен маменькин сынок, который долго не женится, не может ни на что решиться и в себе разобраться. Также приличная и красивая женщина, которая остается одинокой, несмотря на то, что она хорошая, ее нахваливают коллеги. Это очень узнаваемые герои. Также в картине заявлена вечная тема – из-за бытового пьянства происходят разные курьезы. Вроде ничего страшного не произошло, но есть комическая, удивительная история. Возможно, история о том, что одна ситуация может перевернуть всю твою жизнь и жизнь другого человека в лучшую сторону, тоже притягивает. Не было бы счастья, да несчастье помогло», - допустила она.

Как добавила собеседница НСН, накануне праздника далеко не все жители России выбирают для себя фильмы со светлым сказочным сюжетом.

«Популярность фильма можно объяснить тем, что каждый находит в нем что-то свое. Не всем хочется смотреть что-то более оптимистичное, как, например, сказка для взрослых - «Чародеи». Не всем нужен фильм, который соответствует новогоднему настроению. Зрители в России иногда хотят погрузиться в не совсем оптимистично-радостные переживания. Нам нужна какая-то легкая драма. История о том, что бывает по-разному, не всегда счастливо. Нужно пережить что-то такое, чтобы сказать: «Эй, а все-таки не все так плохо и у меня, и у этих героев есть надежда»», - объяснила Панфилова.

Согласно опросу зрителей телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», помимо культовой романтической комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» к любимым фильмам россиян также можно отнести фантастическую комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», музыкальный фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», а также картины «Джентльмены удачи», «Девчата» «Служебный роман», «Любовь и голуби», «Бриллиантовая рука», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Зигзаг удачи», напоминает «Радиоточка НСН».

