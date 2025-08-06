«Это ренегаты!»: Российские гастроли рэперов из США бьют по карманам организаторов
Малоизвестные американские рэперы едут в Москву за гонорарами и популярностью, не принося баснословных прибылей организаторам их концертов, сказал в эфире НСН Эдуард Ратников.
В Россию сегодня приезжают выступать американские музыканты, которым нечего терять в своей стране, объяснил в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
В начале сентября в Москве должно состояться выступление американского рэпера Swae Lee (на фото), для которого это будет дебютный концерт в России. В конце мая в российской столице выступил рэпер из США Tyga, в июне - Lil Pump, а вот Offset в июне не смог прилететь в РФ из-за отмены авиарейсов. Ратников назвал ренегатами артистов, не боящихся выступать в «санкционной» России.
«Нельзя сказать, что западные артисты сейчас к нам зачастили. Иногда приезжает кто-то из американских рэперов, но это, скорее, ренегаты на их рынках, которые вряд ли имеют какие-то серьезные шансы на рынках Америки или Западной Европы. Они надеются, что в России у них случится взлет популярности, поэтому и приезжают сюда. Плюс организаторы делают им интересные финансовые предложения, ради которых можно рискнуть приехать сюда и поработать с санкционной страной. Если бы они работали с глобальными компаниями, их отключили бы от большого и серьезного бизнеса на их рынках. Возможно, их выступления в России особо не заметят в Штатах. Это, скорее, исключение из правил», - отметил Ратников.
По его мнению, организаторы много не зарабатывают на таких концертах.
«Я не думаю, что организаторы получают какие-то баснословные прибыли. Чтобы артиста заинтересовать, и он решился приехать в страну, которая находится под санкциями, должно быть весомое предложение. Это значит, что вся потенциальная прибыль, которая могла быть получена организатором, перекочевывает в гонорар артисту. Сложно сказать, соберет ли семитысячную площадку в Москве рэпер Swae Lee, я не знаю этого артиста», - заключил собеседник НСН.
В начале августа американский рэпер Tyga дал второй за 2025-й год концерт в Москве, выступив на площадке пляжа-ресторана «Речной». Директор по развитию компании «Simba Production» Алена Лунина рассказала «Радиоточке НСН», что Tyga получил отличные эмоции от концерта на «ЦСКА Арене» и российского гостеприимства, поэтому согласился сделать новую «калифорнийскую вечеринку» в Москве.
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