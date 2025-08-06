В Россию сегодня приезжают выступать американские музыканты, которым нечего терять в своей стране, объяснил в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

В начале сентября в Москве должно состояться выступление американского рэпера Swae Lee (на фото), для которого это будет дебютный концерт в России. В конце мая в российской столице выступил рэпер из США Tyga, в июне - Lil Pump, а вот Offset в июне не смог прилететь в РФ из-за отмены авиарейсов. Ратников назвал ренегатами артистов, не боящихся выступать в «санкционной» России.