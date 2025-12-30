Коц: РФ может ответить на атаку резиденции Путина новым оружием
Россия может применить новое оружие в ответ на атаку госрезиденции российского лидера Владимира Путина. Как сообщает RT, об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.
Он напомнил о словах Путина о наличие у России «пары козырей, которых мир ещё не видел». По мнению военкора, настало время «испытать их в реальных боевых условиях».
«Чтобы удар «Орешника» по Южмашу показался всем невинным новогодним фейерверком», — указал Коц в своей статье для «Комсомольской правды».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что объекты и время для ответного удара Москвы уже определены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали, когда зарплату можно будет получать в цифровых рублях
- Снижение добычи нефти со стороны Венесуэлы увеличит мировые цены на топливо до 70 долларов
- Не всем нужна сказка: Психолог объяснила феномен популярности «Иронии судьбы»
- Два нефтяных танкера столкнулись у берегов Стамбула
- Коц: РФ может ответить на атаку резиденции Путина новым оружием
- «Снимает похмелье!»: Диетолог раскрыла «волшебство» кумыса
- Депутат Бессараб рассказала, кому выгодно докупить недостающие пенсионные баллы
- «Быстрые выборы!»: Как Трамп накажет Зеленского за атаку резиденции Путина
- Президента Узбекистана возмутила атака Украины на резиденцию Путина
- Песков: Доказывающие атаку БПЛА на резиденцию Путина улики не требуются
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru