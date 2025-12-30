Коц: РФ может ответить на атаку резиденции Путина новым оружием

Он напомнил о словах Путина о наличие у России «пары козырей, которых мир ещё не видел». По мнению военкора, настало время «испытать их в реальных боевых условиях».

«Чтобы удар «Орешника» по Южмашу показался всем невинным новогодним фейерверком», — указал Коц в своей статье для «Комсомольской правды».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что объекты и время для ответного удара Москвы уже определены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

