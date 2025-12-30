Коц: РФ может ответить на атаку резиденции Путина новым оружием

Россия может применить новое оружие в ответ на атаку госрезиденции российского лидера Владимира Путина. Как сообщает RT, об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.

«Орешником» по Банковой? Россия готовит возмездие за атаку на резиденцию Путина

Он напомнил о словах Путина о наличие у России «пары козырей, которых мир ещё не видел». По мнению военкора, настало время «испытать их в реальных боевых условиях».

«Чтобы удар «Орешника» по Южмашу показался всем невинным новогодним фейерверком», — указал Коц в своей статье для «Комсомольской правды».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что объекты и время для ответного удара Москвы уже определены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: портал объясняем.рф
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияАтакаВладимир Путин

