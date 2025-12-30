Два нефтяных танкера столкнулись у берегов Стамбула

Уточняется, что речь идёт о 141-метровом танкере Kalbajar, следовавшим под флагом Азербайджана. Он столкнулся со 115-метровым танкером Alatepe под флагом Турции.

По данным турецких властей, инцидент произошёл у берегов района Кючюкчекмедже. Информации о пострадавших и повреждениях пока не поступало. К месту происшествия направлены спасатели.

Ранее у берегов Турции был атакован шедший из России в Грузию танкер Midvolga 2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».