Два нефтяных танкера столкнулись у берегов Стамбула
Столкновение нефтяных танкеров произошло в Мраморном море у берегов Стамбула. Об этом со ссылкойна турецкое министерство транспорта и инфраструктуры сообщает РИА Новости.
Уточняется, что речь идёт о 141-метровом танкере Kalbajar, следовавшим под флагом Азербайджана. Он столкнулся со 115-метровым танкером Alatepe под флагом Турции.
По данным турецких властей, инцидент произошёл у берегов района Кючюкчекмедже. Информации о пострадавших и повреждениях пока не поступало. К месту происшествия направлены спасатели.
Ранее у берегов Турции был атакован шедший из России в Грузию танкер Midvolga 2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
