Писатель Лукьяненко заявил о сплочении россиян и шоке деятелей культуры

Также Лукьяненко отметил, что уходящий год был для него весьма плодотворным в творческом плане.

«Я за этот год написал два романа, один из них уже вышел, называется он “Седьмой”. Другой роман “Девятый” выходит в январе. Это новый для меня цикл, там будет как минимум еще один роман, над которым я сейчас начинаю работать. Это сложный и интересный проект, я стараюсь максимально вложиться в него. Помимо этого, я работаю над несколькими кинопроектами, очень надеюсь на то, что они будут реализованы, что работа над ними начнется уже в следующем году. Среди них есть рассчитанные и на детскую аудиторию, и на семейную. Например, в августе выходит фильм “Смешарики. Сквозь вселенные”. Хотя это и не моя выдумка, но это любимые мной персонажи, я с огромным удовольствием для этого фильма писал сценарий. Мне кажется, что получился хороший фильм. Надеюсь, что все хорошо сложится и у других проектов. Сейчас то время, когда мы должны создавать свою фантастическую мифологию, не только какое-то глубокое философское кинополе, не только фильмы, которые делаются для фестивалей, но и то кино, которое становится массовым, народным, которое смотрят все от мала до велика. Я как раз участвую в таком процессе», — подчеркнул собеседник НСН.

Писатель-фантаст заявил, что в 2026 году ждет от России победного окончания спецоперации и новых свершений.

«В первую очередь я жду нашей победы, чтобы мы больше занимались строительством, созданием чего-то нового, чем борьбой за отстаивание своих интересов. Россия всегда этим и жила — отстоять свои интересы и строиться дальше», — сказал он.

В заключение Лукьяненко поздравил всю страну с Новым и пожелал россиянам здоровья и реализации всего задуманного.

«Всем желаю исполнения мечтаний, даже тех желаний, которые вы еще сами для себя не успели оформить, пусть даже они будут совершенно фантастическими. Конечно же, как врач в прошлом, я желаю всем здоровья, которое помогает нам реализовать наши планы. Будьте вместе, будьте рядом, помогайте друг другу, живите долго и счастливо!» — подытожил он.

Ранее Лукьяненко заявил, что Россия сможет создать аналог Нобелевской премии по литературе только в случае такого же большого призового фонда. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

