Писатель Лукьяненко заявил о сплочении россиян и шоке деятелей культуры
Уходящий год стал для российской культуры временем окончательного освобождения от псевдоважных деятелей и отхода от шока после потрясений, сказал НСН Сергей Лукьяненко.
Главные надежды от грядущего 2026 года связаны с успешным окончанием спецоперации и переключением энергии россиян на созидание чего-то нового во всех сферах — Россия уже не раз проходила такие периоды за свою историю. Об этом НСН заявил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
По мнению собеседника НСН, важным в 2025 году стал сам настрой россиян, которые, несмотря на потрясения, объединяются и продолжают жить обычной жизнью.
«Во-первых, очень важно, что российская армия настроилась на современную ситуацию, что она движется вперед, что выполняются цели спецоперации. Во-вторых, несмотря на очень сильное давление, которое идет на Россию, страна его выдерживает, народ сплачивается, все живут обычной жизнью. Конечно, мы вспоминаем очень часто годы Великой Отечественной войны, говорим про то, что тогда вся страна стояла у станка, но даже тогда, когда ситуация была гораздо сложнее, чем сегодня, в стране снимали кино, причем даже развлекательное, строили метро и занимались множеством других дел. Это довольно обычная ситуация и в российской, и в мировой истории. Вот и сегодня мы решаем много мирных проблем и не ушли в одностороннюю глухую направленность», — сказал Лукьяненко.
Указал писатель и на важность того, что российская культура стала отходить от шока, причем выяснилось, что не принявшие новые реалии деятели искусств не играли весомой роли в культурном пространстве.
«В-третьих, для многих деятелей российской культуры, которая во многом была инертной и космополитичной, изменения в жизни страны стали шоковым моментом. Сейчас культура от этого стала отходить — те, кто не принял изменения в жизни страны, уехали, и внезапно оказалось, что не так важна была их роль в культурном пространстве. Зачастую их место в русской культуре было самоназначенным, самоопределенным и ими же самими раздутым. Это очень важно, потому что культура — это та основа, на которой нанизаны вся психология, весь менталитет народа, это скрепы, которые нас держат, от народных сказок до фильма “Ирония судьбы, или С легким паром!”, который мы традиционно смотрим на Новый год, хотя знаем его по каждой секунде. Те, кто не принял изменения в стране, не были этой основой, этими связующими нитями. Иногда, конечно, жалко, потому что зачастую это были действительно талантливые люди, но все-таки держалось все не на них», — добавил он.
Также Лукьяненко отметил, что уходящий год был для него весьма плодотворным в творческом плане.
«Я за этот год написал два романа, один из них уже вышел, называется он “Седьмой”. Другой роман “Девятый” выходит в январе. Это новый для меня цикл, там будет как минимум еще один роман, над которым я сейчас начинаю работать. Это сложный и интересный проект, я стараюсь максимально вложиться в него. Помимо этого, я работаю над несколькими кинопроектами, очень надеюсь на то, что они будут реализованы, что работа над ними начнется уже в следующем году. Среди них есть рассчитанные и на детскую аудиторию, и на семейную. Например, в августе выходит фильм “Смешарики. Сквозь вселенные”. Хотя это и не моя выдумка, но это любимые мной персонажи, я с огромным удовольствием для этого фильма писал сценарий. Мне кажется, что получился хороший фильм. Надеюсь, что все хорошо сложится и у других проектов. Сейчас то время, когда мы должны создавать свою фантастическую мифологию, не только какое-то глубокое философское кинополе, не только фильмы, которые делаются для фестивалей, но и то кино, которое становится массовым, народным, которое смотрят все от мала до велика. Я как раз участвую в таком процессе», — подчеркнул собеседник НСН.
Писатель-фантаст заявил, что в 2026 году ждет от России победного окончания спецоперации и новых свершений.
«В первую очередь я жду нашей победы, чтобы мы больше занимались строительством, созданием чего-то нового, чем борьбой за отстаивание своих интересов. Россия всегда этим и жила — отстоять свои интересы и строиться дальше», — сказал он.
В заключение Лукьяненко поздравил всю страну с Новым и пожелал россиянам здоровья и реализации всего задуманного.
«Всем желаю исполнения мечтаний, даже тех желаний, которые вы еще сами для себя не успели оформить, пусть даже они будут совершенно фантастическими. Конечно же, как врач в прошлом, я желаю всем здоровья, которое помогает нам реализовать наши планы. Будьте вместе, будьте рядом, помогайте друг другу, живите долго и счастливо!» — подытожил он.
Ранее Лукьяненко заявил, что Россия сможет создать аналог Нобелевской премии по литературе только в случае такого же большого призового фонда. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Снижение добычи нефти со стороны Венесуэлы увеличит мировые цены на топливо до 70 долларов
- Не всем нужна сказка: Психолог объяснила феномен популярности «Иронии судьбы»
- Два нефтяных танкера столкнулись у берегов Стамбула
- Коц: РФ может ответить на атаку резиденции Путина новым оружием
- «Снимает похмелье!»: Диетолог раскрыла «волшебство» кумыса
- Депутат Бессараб рассказала, кому выгодно докупить недостающие пенсионные баллы
- «Быстрые выборы!»: Как Трамп накажет Зеленского за атаку резиденции Путина
- Президента Узбекистана возмутила атака Украины на резиденцию Путина
- Песков: Доказывающие атаку БПЛА на резиденцию Путина улики не требуются
- Писатель Лукьяненко заявил о сплочении россиян и шоке деятелей культуры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru