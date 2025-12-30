Песков: Доказывающие атаку БПЛА на резиденцию Путина улики не требуются

Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается отрицать факт атаки, а многие западные СМИ ему подыгрывают, разгоняя тему, «что, дескать, этого не было».

«Это безумные утверждения», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что из-за атаки резиденции Путина Москва пересмотрит свою позицию в переговорном процессе по Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

