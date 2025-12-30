«Снимает похмелье!»: Диетолог раскрыла «волшебство» кумыса
Несмотря на свою пользу, кумыс может быть настолько концентрированным, что в нем будет алкоголь, потому за руль после него нельзя, заявила НСН Марият Мухина.
Кумыс – очень полезный напиток, который благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт и даже может хорошо избавить от похмелья, что особенно актуально в новогодние праздники. Об этом НСН рассказала диетолог Марият Мухина.
Россияне скупили весь кумыс к праздничному столу в преддверии года огненной лошади - его потребление резко выросло почти вдвое с 2023 года. Продажи напитка достигли отметки свыше 1,3 млн литров за 2025 год, пишет Telegram-канал «База» со ссылкой на «Честный знак». Кроме того, за два года количество продавцов кисломолочного продукта возросло на 35%. Мухина раскрыла, в чем секрет его популярности.
«Кумыс – это действительно живое лекарство. Кумысом даже лечили туберкулез – это ферментированное молоко кобыл, которое содержит пребиотики, витамины. Эти полезные бактерии поддерживают баланс кишечной микрофлоры и вытесняют все патогенные бактерии вплоть до туберкулезной палочки. Там содержатся витамины группы В, С, минералы, то есть кальций в огромном количестве. В связи с этим он очень хорошо будет снимать похмельный синдром. Его можно применять еще и как противовоспалительное средство, потому что он очень хорошо действует на слизистую ЖКТ после праздников, когда у нас у всех все будет воспалено и обострено. Самое интересное - на кумыс у россиян практически нет скрытой пищевой непереносимости», - раскрыла она.
Также Мухина призвала внимательно выбирать производителя напитка и рассказала, как правильно пробовать его впервые.
«Тем не менее, помните, что кумыс все-таки больше домашний продукт. Да, его важно выбирать качественный, проверенный. Коровье молоко, конечно же, нельзя считать кумысом. Это такой маркетинговый ход, когда производители утверждают, что кладут туда специальные добавки. Это должно быть молоко кобылицы. Это продукт настолько сильной ферментации, что он даже может содержать алкоголь. Поэтому все, кто купили кумыс, должны знать, что после него нельзя садиться на руль. Также нужно помнить, что детям до года кумыс нежелательно, потому что он очень концентрированный. И важно искать проверенного производителя. Если вы впервые пробуете кумыс, то начинайте с 50 грамм продукта и смотрите за своей реакцией», - порекомендовала она.
Ранее Мухина заявила НСН, что вреднее всего на новогоднем столе - салаты второй свежести и жареные продукты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Снижение добычи нефти со стороны Венесуэлы увеличит мировые цены на топливо до 70 долларов
- Не всем нужна сказка: Психолог объяснила феномен популярности «Иронии судьбы»
- Два нефтяных танкера столкнулись у берегов Стамбула
- Коц: РФ может ответить на атаку резиденции Путина новым оружием
- «Снимает похмелье!»: Диетолог раскрыла «волшебство» кумыса
- Депутат Бессараб рассказала, кому выгодно докупить недостающие пенсионные баллы
- «Быстрые выборы!»: Как Трамп накажет Зеленского за атаку резиденции Путина
- Президента Узбекистана возмутила атака Украины на резиденцию Путина
- Песков: Доказывающие атаку БПЛА на резиденцию Путина улики не требуются
- Писатель Лукьяненко заявил о сплочении россиян и шоке деятелей культуры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru