Кумыс – очень полезный напиток, который благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт и даже может хорошо избавить от похмелья, что особенно актуально в новогодние праздники. Об этом НСН рассказала диетолог Марият Мухина.

Россияне скупили весь кумыс к праздничному столу в преддверии года огненной лошади - его потребление резко выросло почти вдвое с 2023 года. Продажи напитка достигли отметки свыше 1,3 млн литров за 2025 год, пишет Telegram-канал «База» со ссылкой на «Честный знак». Кроме того, за два года количество продавцов кисломолочного продукта возросло на 35%. Мухина раскрыла, в чем секрет его популярности.

«Кумыс – это действительно живое лекарство. Кумысом даже лечили туберкулез – это ферментированное молоко кобыл, которое содержит пребиотики, витамины. Эти полезные бактерии поддерживают баланс кишечной микрофлоры и вытесняют все патогенные бактерии вплоть до туберкулезной палочки. Там содержатся витамины группы В, С, минералы, то есть кальций в огромном количестве. В связи с этим он очень хорошо будет снимать похмельный синдром. Его можно применять еще и как противовоспалительное средство, потому что он очень хорошо действует на слизистую ЖКТ после праздников, когда у нас у всех все будет воспалено и обострено. Самое интересное - на кумыс у россиян практически нет скрытой пищевой непереносимости», - раскрыла она.