Оркестр Бутмана получил премию «Все Цвета Джаза» в номинации «Релиз года»

Игорь Бутман ранее говорил НСН, что учится у молодых музыкантов новаторству и умению привносить в джаз новые идеи и свежее звучание. При этом он сравнил джаз с разными стилями живописи, где работы импрессионистов соседствуют с картинами Пабло Пикассо.

Церемония награждения XI премии «Все Цвета Джаза» проходит 19 ноября в Москве в театре «ОДЕОН». Ее организатором выступает Радио JAZZ.



