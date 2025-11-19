Оркестр Бутмана получил премию «Все Цвета Джаза» в номинации «Релиз года»

Народный артист России, знаменитый саксофонист Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр под его руководством стали обладателями премии «Все Цвета Джаза» в номинации «Релиз года».

В начале декабря 2024 года Бутман и его оркестр выпустили новый альбом под названием «Образы. Мусоргский и Бородин». В пластинку вошли две джазовых сюиты, созданных композитором Николаем Левиновским на основе музыки Модеста Мусоргского и Александра Бородина. Именно эту работу и признали лучшей члены жюри премии «Все Цвета Джаза».

Игорь Бутман ранее говорил НСН, что учится у молодых музыкантов новаторству и умению привносить в джаз новые идеи и свежее звучание. При этом он сравнил джаз с разными стилями живописи, где работы импрессионистов соседствуют с картинами Пабло Пикассо.

Церемония награждения XI премии «Все Цвета Джаза» проходит 19 ноября в Москве в театре «ОДЕОН». Ее организатором выступает Радио JAZZ.


ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
