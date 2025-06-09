Рок-группы «Крематорий» и NAGART выступят на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

Рок-группы «Крематорий» и NAGART стали новыми участниками фестиваля. Также на сцене под открытым небом выступят «Ленинград», ПилОт, F.P.G и Найка Борзова.

Рок-группы «Крематорий» и NAGART стали новыми участниками музыкального фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет 26-27 июля на площадке в кинопарке «Москино», сообщили НСН в оргкомитете фестиваля.

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За два дня на сцене выступят 15 рок-групп, также гостям будут доступны встречи с актерами кино и множество развлечений для всей семьи, среди которых баскетбол, аэрохоккей, дартс, надувные батуты и аквагрим.

«Группы «Крематорий» и NAGART – наши большие друзья, которые уже много лет радуют слушателей в эфире «НАШЕго Радио» любимыми хитами. Я очень рад, что они присоединятся к масштабному празднику и будут дарить свои лучшие треки зрителям. Мы подготовили для гостей мощную музыкальную программу и разные развлечения – будет много эмоций, творчества и живого общения», – сказал программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.

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В свою очередь вокалист группы NAGART Александр Старцев пообещал зрителям море музыки.

«Друзья, «НАШИ В ГОРОДЕ» возвращаются! Мы рады участвовать в этом фестивале, в котором будет море панк-рока и рок-н-ролла. Увидимся!» – сказал музыкант.

Ранее оргкомитет фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» объявил хедлайнеров – группу «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым и RADIO TAPOK, а также первую тройку участников: группы ПилОт, F.P.G и Найка Борзова.

«НАШИ В ГОРОДЕ» – традиционный фестиваль «НАШЕго Радио» – впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.

Добраться до фестиваля можно на общественном городском транспорте от станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая».

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ФОТО: НСН
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