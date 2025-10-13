Каллас приехала в Киев на переговоры о финансовой и военной поддержке

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла в Киев. Об этом дипломат сообщила в соцсети Х.

По словам Каллас, в понедельник она находится в украинской столице «для переговоров о финансовой и военной поддержке и энергетической безопасности Украины».

Ранее глава евродипломатии заявляла, что Киев не сможет в одиночку противостоять продвижению армии России, пишет «Свободная пресса».

В сентябре Украину посетила глава Европарламента Роберта Метсола.

