Режиссер, киновед Любовь Аркус призналась в эфире НСН, что не понимает, по какой причине её фильм «Родители тут рядом» не смог получить прокатное удостоверение Минкультуры РФ.

Об отказе стало известно накануне. Картина рассказывает, в том числе, о Михаиле Самуйлове, который оставил научную карьеру, чтобы посвятить все время заботе о дочери-инвалиде Анастасии. С четырехлетнего возраста он воспитывал ее в одиночку. После её смерти в 2022 году у мужчины началась депрессия, болезни и он не смог больше работать. С помощью фильма Аркус рассчитывала собрать средства для помощи Михаилу.

«В моем фильме нет политики, нет наркотиков, нет ничего вообще, что могло бы дать повод для невыдачи прокатного удостоверения. Но самое ужасное, что мой фильм нужен людям, всем родителям: не только особенных детей, но и обычных. Вот без моих других фильмов, например, про Балабанова, Демидову можно [прожить], а этот фильм я делала 17 лет, проживая с этими родителями общую жизнь. В этом случае мне очень обидно, непонятно, я не знаю причин [отказа в прокатном удостоверении]. Я человек абсолютно далекий от политики…», - рассказала Аркус.