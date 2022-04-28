«Би-2» не дали выступить в Омске из-за давления на группу
Группа «Би-2» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объявила, что её концерт в Омске был отменён.
По словам музыкантов, они прилетели в город накануне выступления и успели провести саундчек, однако в итоге концерт им провести не дали.
«Эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой «Би-2» подвергается в СМИ. Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников», - подчеркнула группа, отметив, что деньги за билеты будут возвращены.
По информации местных СМИ, причиной отмены стал баннер «Za президента», размещённый на стадионе «Красная звезда», где должен был пройти концерт. Персонал коллектива завесил его, однако администрация площадки попыталась его убрать, после чего музыканты отказались выступать.
Ранее панк-группа «Тараканы!» объявила, что прекращает своё существование, так как попала в список «неугодных» артистов, из-за чего стали отменяться концерты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 681 / сут.
Умерли
376 тыс.+166 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 063 / сут.
- ОБСЕ объявила о закрытии своей миссии на Украине
- Польское Минобороны объявило о передвижении военной техники в связи с учениями
- Болгария поможет Украине ремонтировать военную технику
- Трамп испугался убийства помидорами
- Mastercard: потери от приостановки работы в России составили $34 млн
- «Газпром» объявил о рекордной чистой прибыли за 2021 год
- «Би-2» не дали выступить в Омске из-за давления на группу
- Первый в РФ завод по выпуску иномарок приостановит работу
- Правительство Швеции выступило против референдума о вступлении в НАТО
- Школьника из Волгоградской области поставили на учёт за дискредитацию ВС России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru