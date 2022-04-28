«Би-2» не дали выступить в Омске из-за давления на группу

Группа «Би-2» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объявила, что её концерт в Омске был отменён.

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По словам музыкантов, они прилетели в город накануне выступления и успели провести саундчек, однако в итоге концерт им провести не дали.

«Эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой «Би-2» подвергается в СМИ. Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников», - подчеркнула группа, отметив, что деньги за билеты будут возвращены.

По информации местных СМИ, причиной отмены стал баннер «Za президента», размещённый на стадионе «Красная звезда», где должен был пройти концерт. Персонал коллектива завесил его, однако администрация площадки попыталась его убрать, после чего музыканты отказались выступать.

Ранее панк-группа «Тараканы!» объявила, что прекращает своё существование, так как попала в список «неугодных» артистов, из-за чего стали отменяться концерты.

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ФОТО: Инстаграм аккаунт группы БИ-2
ТЕГИ:ОмскКонцертПолитикаМузыкантыБи-2
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