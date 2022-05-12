Депутат Госдумы объявила об отмене концерта «Би-2» в Казани
Депутат Госдумы РФ от Татарстана Елена Ямпольская в своих соцсетях заявила, что информация о концерте группы «Би-2» в Казани не соответствует действительности.
По её словам, концерта на «Татнефть Арене» не будет.
«Информация о том, что в Казани, на площадке «Татнефть Арены», 1 июля состоится концерт группы «Би2» уже не соответствует действительности. Как депутат ГД от Республики Татарстан осведомлено сообщаю: концерта не будет», — подчеркнула Ямпольская.
Ранее группа «Би-2» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объявила, что её концерт в Омске был отменён. По словам музыкантов, эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой подвергается коллектив.
По информации местных СМИ, причиной отмены стал баннер «Za президента», размещённый на стадионе «Красная звезда». Вокалист группы «Би-2» Лева не стал комментировать причину отмены концерта в Омске, пишут «Известия».
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