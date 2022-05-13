Замглавы Курултая Башкирии возмутило проведение концерта рок-группы «Би-2» в Уфе

Ахмадинуров отметил, что его отношение к группе изменилось «после скандальной отмены концерта в Омске из-за плаката на сцене "Za Россию"». По его словам, отказ «БИ-2» от концерта означает «неподдержку своей страны».

Ранее группа «Би-2» на своей странице «ВКонтакте» объявила, что ее концерт в Омске был отменен. По словам музыкантов, они прилетели в город накануне выступления и успели провести саундчек, однако в итоге концерт им провести не дали. По информации местных СМИ, причиной отмены стал баннер «Za президента», размещенный на стадионе «Красная звезда», где должен был пройти концерт.

