ГПМ Радио: Популярные артисты стоят в очередях на ротацию в радиоэфирах
Радио и стриминги находятся на двух разных сторонах цепочки создания музыкального продукта, сказал Вадим Терещук.
Ежемесячные охваты радиоиндустрии в России составляют порядка 90 миллионов слушателей, сказал генеральный директор ГПМ Радио (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Вадим Терещук в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».
«Около пяти-семи лет назад велись дискуссии о том, что радио доживает свои последние деньки, а стриминги должны были его заменить. Так говорили и про другие традиционные медиа, например, телевидение. Однако сейчас уже можно успокоиться, ведь за последние 10 лет радио практически не потеряло в ежемесячных охватах. Индустрия составляет около 90 миллионов слушателей в стране. Примечательно, что все современные артисты, которые сейчас находятся на небосклоне, стоят в очереди на ротацию в эфирах радиостанций. Это говорит о том, что радио и стриминги находятся на двух разных сторонах цепочки создания музыкального продукта», - приводит слова Терещука спецкор НСН.
В свою очередь, генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь «Главкино» Илья Бачурин назвал радио одним из самых влиятельным инструментов в музыкальной индустрии.
«Радио - один из самых влиятельных инструментов в области музыкальной индустрии. Так было, остается и, наверное, будет. Цифровое пространство производит все большее и большее количество артистов, треков за единицу времени. Все равно есть тот редактор, который отберет для аудиопотока радиостанции лучшие из них. Люди будут рады подключиться именно к этому потоку, принимая правила игры», - отметил Бачурин.
Издание РБК ранее назвало радио самой эффективной рекламной площадкой по сравнению с телевидением, интернетом и наружной рекламой. В «Мультимедиа холдинге» (входит «НАШЕ Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и НСН) подтвердили, что в первом полугодии 2025 года рынок радиорекламы в России показал рост на 15%. Глава «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Роман Емельянов, в свою очередь, заявил НСН, что радио стало эффективным бизнес-инструментом и для холдингов, и для рекламодателей, демонстрируя по некоторым направлениям «фантастический рост».
