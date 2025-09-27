В свою очередь, генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь «Главкино» Илья Бачурин назвал радио одним из самых влиятельным инструментов в музыкальной индустрии.

«Радио - один из самых влиятельных инструментов в области музыкальной индустрии. Так было, остается и, наверное, будет. Цифровое пространство производит все большее и большее количество артистов, треков за единицу времени. Все равно есть тот редактор, который отберет для аудиопотока радиостанции лучшие из них. Люди будут рады подключиться именно к этому потоку, принимая правила игры», - отметил Бачурин.

Издание РБК ранее назвало радио самой эффективной рекламной площадкой по сравнению с телевидением, интернетом и наружной рекламой. В «Мультимедиа холдинге» (входит «НАШЕ Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и НСН) подтвердили, что в первом полугодии 2025 года рынок радиорекламы в России показал рост на 15%. Глава «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Роман Емельянов, в свою очередь, заявил НСН, что радио стало эффективным бизнес-инструментом и для холдингов, и для рекламодателей, демонстрируя по некоторым направлениям «фантастический рост».

