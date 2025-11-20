В поселке в Приморье произошел взрыв в котельной
Взрыв прогремел в котельной в поселке Липовцы в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство ГО ЧС региона.
Отмечается, что ЧП произошло в частной котельной неэксплуатируемого магазина, была разрушена опорная стена.
«Пострадал один человек, который не является работником котельной и с [его] слов, зашел погреться. Службой спасателей деблокирован из-под завалов», - указал собеседник агентства.
Пострадавшего госпитализировали.
Ранее в Алексеевке Белгородской области произошел взрыв газа в частном доме, пострадали два человека, пишет Ura.ru.
