В поселке в Приморье произошел взрыв в котельной

Взрыв прогремел в котельной в поселке Липовцы в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство ГО ЧС региона.

Отмечается, что ЧП произошло в частной котельной неэксплуатируемого магазина, была разрушена опорная стена.

«Пострадал один человек, который не является работником котельной и с [его] слов, зашел погреться. Службой спасателей деблокирован из-под завалов», - указал собеседник агентства.

Пострадавшего госпитализировали.

Ранее в Алексеевке Белгородской области произошел взрыв газа в частном доме, пострадали два человека, пишет Ura.ru.

