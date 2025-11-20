Рубио: США продолжают развивать идеи для окончания конфликта на Украине

Как отметил глава Госдепа, Вашингтон работает над «списком потенциальных идей» для прекращения противостояния, основываясь на предложениях обеих сторон.

Кроме того, Рубио указал, что для прекращения конфликта необходим широкий обмен «серьезными и реалистичными» инициативами.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп утвердил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине, над которым втайне работали американские и российские представители, пишет Ura.ru.

