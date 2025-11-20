Из-за атак ВСУ в Курской области 16 тысяч человек остались без света

ВСУ атаковали электроподстанции в приграничных районах Курской области. Об этом заявил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате атаки без электричества остались более 16 тыс. человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключили к резервным источникам», - подчеркнул губернатор.

Последствия ударов уточняются, в ближайшее время специалисты проведут инженерно-саперное обследование.

По данным прокуратуры области, отключение электричества зафиксировали в 85 населенных пунктах.

Ранее над Курской областью уничтожили четыре дрона ВСУ самолетного типа, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости
