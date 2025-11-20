ФСБ задержала жителя ДНР, планировавшего отравить офицера Минобороны

Житель Донецкой Народной Республики, причастный к подготовке теракта с использованием боевых отравляющих веществ в отношении высокопоставленного офицера Минобороны России, задержан силовиками. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, фигурант через мессенджер Telegram установил контакт с представителем главного управления разведки минобороны Украины. В ноябре украинская спецслужба передала подозреваемому две упаковки бутылок с пивом производства Великобритании. Задержанный должен был передать их российскому офицеру в качестве подарка, в момент передачи его задержали сотрудники ФСБ.

Специалисты изучили содержимое изъятых бутылок.

«В пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ "колхицин" и "третбутилбициклофосфат" (аналог боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия, запрещен Конвенцией о химическом оружии 1993 года) британского производства», - подчеркнули в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что эти вещества при употреблении вызывают мучительную смерть в течение 20 минут.

Ранее ФСБ задержала священника, изгнанного из Новороссийской епархии за вербовку прихожан и казаков в пользу Украины, напоминает Ura.ru.

