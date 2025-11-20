На Урале задержали десять поездов из-за возгорания вагонов-цистерн
Десять пассажирских поездов задержаны после возгорания вагонов на перегоне Шамары - Кордон в Свердловской области. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания в своем Telegram-канале.
Накануне на перегоне двухпутного электрифицированного участка Пермь - Кузино Свердловской железной дороги загорелись два вагона-цистерны в хвосте грузового поезда. Как сообщили в РЖД, в результате было повреждено 400 м контактной сети, пути в обоих направлениях, железобетонный мост. Возгорания лесного массива не произошло, никто не пострадал. Пожар полностью ликвидировали в 01:19 мск 20 ноября.
«Движение поездов... организованно измененным маршрутом. На текущий момент в пути следования задерживаются 10 пассажирских поездов», - указали в ФПК.
Отмечается, что были задержаны поезда из Москвы в Северобайкальск, Читу, Владивосток, Абакан, из Санкт-Петербурга в Челябинск, Новокузнецк, Екатеринбург, а также составы Владивосток - Москва, Тюмень - Санкт-Петербург, Чита - Москва. Поезда идут через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по Екатеринбургу и Перми. ФПК оказывает всестороннюю помощь и содействие пассажирам.
Ранее в Челябинской области электропоезд «Орлан» столкнулся с грузовиком, погиб водитель большегруза, пишет Ura.ru.
