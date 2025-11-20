В Рязанской области из-за БПЛА произошло возгорание на предприятии
20 ноября 202507:57
Пожар произошел на предприятии в Рязанской области после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.
«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет», - написал губернатор в Telegram-канале.
Кроме того, обломки дронов упали в нескольких районах Рязани. Серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 20 ноября в Рязанской области уничтожили 16 украинских беспилотников, пишет 360.ru.
