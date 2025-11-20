За ночь над Россией сбили 65 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 65 беспилотников ВСУ самолетного типа в восьми регионах России. Об этом сообщило Минобороны.

Так, военные ликвидировали 18 БПЛА над Воронежской областью, 16 – над Рязанской, 14 – над Белгородской. Еще семь дронов сбили в Тульской области, четыре – в Брянской, три – в Липецкой.

Кроме того, два беспилотника были уничтожены над Тамбовской областью, один – над Крымом.

Накануне над четырьмя регионами РФ сбили 26 украинских дронов, пишет Ura.ru.

