В Индии откроют представительство Банка России

Банк России откроет представительство в Индии. Об этом рассказал посол РФ в республике Денис Алипов в беседе с ТАСС.

«В ближайшее время будет открыто представительство Банка России - оно станет вторым за рубежом после Китая», - сообщил дипломат.

Как отметил Алипов, углубление финансового диалога между странами необходимо из-за активного расширения двусторонних торгово-экономических отношений. На фоне негативных внешних факторов совершенствуются независимые механизмы взаиморасчетов. По словам посла, банки РФ адаптировались к заморозке счетов в США и Евросоюзе, отключению от международной системы SWIFT, а индийские организации научились минимизировать угрозы вторичных санкций.

Ранее посол Индии в РФ Винай Кумар рассказал, что в Екатеринбурге в декабре откроется индийское посольство, пишет Ura.ru.

