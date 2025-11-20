В Индии откроют представительство Банка России
Банк России откроет представительство в Индии. Об этом рассказал посол РФ в республике Денис Алипов в беседе с ТАСС.
«В ближайшее время будет открыто представительство Банка России - оно станет вторым за рубежом после Китая», - сообщил дипломат.
Как отметил Алипов, углубление финансового диалога между странами необходимо из-за активного расширения двусторонних торгово-экономических отношений. На фоне негативных внешних факторов совершенствуются независимые механизмы взаиморасчетов. По словам посла, банки РФ адаптировались к заморозке счетов в США и Евросоюзе, отключению от международной системы SWIFT, а индийские организации научились минимизировать угрозы вторичных санкций.
Ранее посол Индии в РФ Винай Кумар рассказал, что в Екатеринбурге в декабре откроется индийское посольство, пишет Ura.ru.
