СМИ: Келлог намерен покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог может покинуть свой пост в 2026 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Келлог заявил партнерам, что планирует покинуть администрацию в январе», — отмечает агентство.

После ухода чиновника Киев лишится ключевого союзника в Белом доме.

Отмечается, что спецпосланник президента США — временная должность, он должен быть утвержден сенатом, чтобы оставаться на своем посту более 360 дней. С учетом действующего американского законодательства январь следующего года может стать естественным временем для отставки Келлога.

Как отметил один из источников, спецпосланник пришел к выводу, что по украинскому направлению работает слишком много чиновников в Вашингтоне.

Келлог был назначен спецпосланником президента США по вопросам урегулирования на Украине в ноябре 2024 года, пишет Ura.ru.

