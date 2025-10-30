Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией по ядерному разоружению
30 октября 202508:31
США ведут переговоры с Россией по ядерному разоружению. Об этом заявил журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Политик отметил, что деэскалация и денуклеаризация была бы «замечательной вещью».
«Вообще-то, мы говорим об этом с Россией. К этому добавится Китай, если мы сделаем что-то», - подчеркнул Трамп.
Ранее глава Белого дома поручил начать тестировать американское ядерное оружие «на равных основаниях», напоминает РЕН ТВ.
