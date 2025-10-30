Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией по ядерному разоружению

США ведут переговоры с Россией по ядерному разоружению. Об этом заявил журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Медведев спрогнозировал рост числа ядерных держав

Политик отметил, что деэскалация и денуклеаризация была бы «замечательной вещью».

«Вообще-то, мы говорим об этом с Россией. К этому добавится Китай, если мы сделаем что-то», - подчеркнул Трамп.

Ранее глава Белого дома поручил начать тестировать американское ядерное оружие «на равных основаниях», напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампЯдерное ОружиеСША

Горячие новости

Все новости

партнеры