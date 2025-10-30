Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией по ядерному разоружению

В южнокорейском Пусане состоялась встреча председатель КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа Мирошник: Более 8 тысяч уголовных дел в отношении украинских военных находятся в работе Рабочий день в субботу, 1 ноября, должен быть сокращенным на один час Большой театр России заблаговременно объявит о продаже билетов на балет «Щелкунчик» Двоим подозреваемым по делу об ограблении Лувра предъявили обвинения