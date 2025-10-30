Шнуров заявил, что в новый альбом «Ленинграда» вошло шесть песен

Шесть песен вошло в новый альбом группы «Ленинград» под названием «Поролоновая свадьба». Об этом рассказал лидер коллектива Сергей Шнуров в интервью ТАСС.

«Отключился от новостей»: Шнуров объяснил, куда пропали его злободневные песни

«Хотел больше, но решил, что шесть и так много для современного слушателя», - отметил музыкант.

Как напомнил Шнуров, новая пластинка будет выпущена 31 октября.

Ранее артист заявил, что ему «не избавиться» от русских мотивов в своем творчестве.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Новый АльбомГруппа "Ленинград"Сергей Шнуров

Горячие новости

Все новости

партнеры