Шнуров заявил, что в новый альбом «Ленинграда» вошло шесть песен
30 октября 202510:54
Шесть песен вошло в новый альбом группы «Ленинград» под названием «Поролоновая свадьба». Об этом рассказал лидер коллектива Сергей Шнуров в интервью ТАСС.
«Хотел больше, но решил, что шесть и так много для современного слушателя», - отметил музыкант.
Как напомнил Шнуров, новая пластинка будет выпущена 31 октября.
Ранее артист заявил, что ему «не избавиться» от русских мотивов в своем творчестве.
