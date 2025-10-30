Трамп заявил, что в два раза снизил пошлины на товары из Китая
США вдвое снизили пошлины на товары из Китая, с 20 до 10 процентов. Об этом рассказал журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
По словам политика, он принял соответствующее решение на фоне позиции председателя КНР Си Цзиньпина по ситуации с синтетическим опиоидом фентанилом.
«Мы договорились, что он будет тяжело работать, чтобы остановить поток… После его заявлений я снизил пошлины на 10%», - отметил Трамп.
В итоге размер пошлин на товары из Китая составит 47%.
Ранее Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Пусане. По завершении встречи американский лидер отказался от совместного выступления перед СМИ и незамедлительно проследовал к своему самолету, отмечает РЕН ТВ.
