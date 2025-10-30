В Нижегородской области при атаке БПЛА поврежден объект инфраструктуры
30 октября 202509:43
Объект инфраструктуры поврежден после атаки беспилотников в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.
Как отметил губернатор, в области отразили атаку 16 БПЛА.
«В результате падения обломков незначительные повреждения получил один объект инженерной инфраструктуры. На месте работают специалисты», - написал Никитин в Telegram-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 30 октября в Нижегородской области ликвидировали 16 дронов ВСУ самолетного типа, пишет «Свободная пресса».
