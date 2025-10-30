Теннисистка Калинская вышла в четвертьфинал турнира WTA в Гонконге
30 октября 202510:19
Российская спортсменка Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Гонконге.
В матче второго круга россиянка обыграла теннисистку из Китая Чжан Шуай. Калинская одержала победу со счетом 6:1, 6:1.
На следующем этапе российская теннисистка сыграет с победительницей матча между филиппинкой Александрой Эала и канадкой Викторией Мбоко.
Ранее Анна Калинская из-за травмы не смогла доиграть матч в рамках четвертьфинала на турнире WTA в Токио.
