Над Россией уничтожили 170 дронов ВСУ

Военные ночью 30 октября нейтрализовали над территорией России 170 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указало ведомство.

По данным министерства, 48 БПЛА сбили в Брянской области, 21 – в Воронежской, 16 – в Нижегородской, 15 и 14 – в Калужской и Ростовской областях соответственно. Кроме того, десять дронов уничтожили над Курской областью, по девять – над Московским регионом и Тульской областью, по пять – над Рязанской, Волгоградской, Новгородской областями, по четыре – над Белгородской и Орловской областями, а также Крымом. Еще один беспилотник был уничтожен в Липецкой области.

Ранее в Руднянском районе Волгоградской области обломки сбитого дрона повредили вышку сотовой связи, сообщает РЕН ТВ.

