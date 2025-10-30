Трамп: США и Китай будут работать вместе по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп будет сотрудничать с лидером Китая Си Цзиньпином в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом глава Белого дома заявил журналистам.
Ранее Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Пусане.
По словам американского лидера, он долго обсуждал с коллегой украинский кризис. Как отметил Трамп, он и Си Цзиньпин «будут работать вместе», чтобы попытаться разрешить конфликт России с Украиной.
Между тем СМИ сообщили, что американская разведка якобы не наблюдает признаков готовности РФ к компромиссу по Украине, позиция российского руководства стала «еще более твердой», пишет «Свободная пресса».
