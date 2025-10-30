Песков: Разговор Путина и Трампа в ближайшее время не планируется
30 октября 202510:42
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не планируется. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет», - отметил представитель Кремля.
Предыдущие телефонные переговоры президентов двух стран состоялись 16 октября. После беседы Трамп заявил о планах провести встречу с Путиным в Будапеште, напоминает «Свободная пресса». Однако позднее готовившиеся переговоры были отменены.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили компаниям платить сотрудникам по пять тысяч в месяц на ребенка
- Шнуров заявил, что в новый альбом «Ленинграда» вошло шесть песен
- Песков: Разговор Путина и Трампа в ближайшее время не планируется
- Теннисистка Калинская вышла в четвертьфинал турнира WTA в Гонконге
- Трамп: США и Китай будут работать вместе по урегулированию на Украине
- В Нижегородской области при атаке БПЛА поврежден объект инфраструктуры
- Первый с 2017 года пассажирский поезд прибыл в Москву из Алма-Аты
- Трамп заявил, что в два раза снизил пошлины на товары из Китая
- Над Россией уничтожили 170 дронов ВСУ
- Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией по ядерному разоружению
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru