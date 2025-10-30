Песков: Разговор Путина и Трампа в ближайшее время не планируется

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не планируется. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией по ядерному разоружению

«Нет, пока нет», - отметил представитель Кремля.

Предыдущие телефонные переговоры президентов двух стран состоялись 16 октября. После беседы Трамп заявил о планах провести встречу с Путиным в Будапеште, напоминает «Свободная пресса». Однако позднее готовившиеся переговоры были отменены.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Булкин
