Первый с 2017 года пассажирский поезд прибыл в Москву из Алма-Аты

Первые пассажиры прибыли в Москву из Алма-Аты после возобновления прямого железнодорожного сообщения между городами. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщение между российской столицей и казахстанским городом было прекращено в 2017 году. О его возобновлении стало известно в конце октября текущего года.

Отмечается, что пассажиров перевозят в беспересадочных вагонах. Время в пути между Алма-Атой и Москвой составляет около 3,5 суток. Остановки поезда предусмотрены в том числе в казахстанских городах Тараз, Шымкент, Актобе и российских Саратове, Тамбове, Рязани.

Между тем вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия работает над установлением железнодорожного сообщения с Вьетнамом, отмечает РЕН ТВ.

