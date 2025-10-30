«Эта мера поддержки мне очень близка и понятна. Она родилась еще во время наших поездок в разные регионы в рамках партийного проекта «Крепкая семья» и знакомства с компаниями-лидерами ЭКГ-рейтинга. В Омской области есть такое объединение НПО «Мир», которое возглавляет Александр Николаевич Беляев. Когда появились первые предложения о том, что бизнес выплатит по миллиону рублей при рождении ребенка, Александр Николаевич предложил не миллион сразу, а по 5 тысяч в месяц на каждого ребенка до того момента, пока старший не закончит высшее учебное заведение. Смысл в том, что сумма получается даже больше, чем миллион. Эта мера очень хорошо воспринимается сотрудниками, потому что это такая понятная ежемесячная поддержка, выделяющая многодетные семьи среди других сотрудников. Когда Иванов получает больше на 15 тысяч рублей, чем Петров, всем понятно, почему - у него трое детей», - рассказала она.

Депутат уверена, что подобную меру можно было бы включить в "меню регионов". Также Буцкая положительно отнеслась и к идее о выплате 300 тысяч рублей.

«Я очень рада, что у нас в Тамбовской области появилось такое продолжение истории из Омска. У нас сейчас 41 регион получает деньги из федерального бюджета на реализацию своих региональных мер поддержки. У них есть некое корпоративное меню. Я думаю, что этот пункт тоже можно туда добавить. 300 тысяч при рождении третьего ребенка женщине до 35 лет – это тоже понятная мера поддержки, потому что она и семьям помогает, и ориентиры дает, что такие семьи у нас поддерживаются», - подчеркнула она.

Ранее стало известно, что максимальная сумма пособия по беременности и родам в России в 2027 году превысит 1 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

