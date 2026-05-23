В Крыму закрыли железнодорожную станцию Джанкой
На севере Крыма для посадки и высадки пассажиров закрыли железнодорожную станцию Джанкой. Об этом сообщили в пресс-службе оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).
По данным источника, три поезда с полуострова идут с опозданием на три часа. По состоянию на 10:00 по Москве с опозданием следовали составы «Таврия». Речь идет о поездах №174 Евпатория – Москва, отправлением 22 мая, №092 Севастополь - Москва, отправлением 22 мая и №098 Симферополь - Москва, отправлением 23 мая.
Известно, что пассажиры, чей конечный пункт был Джанкой, едут на поезде до станции Урожайная. Отмечается, что оттуда их отвозят на автобусах до места назначения. При этом пассажиры, планировавшие сесть на поезд на станции Джанкой, отправляются на автобусе до Урожайной и там садятся на поезд.
В ГСЭ отметили, что время задержки составов, а также нумерация вагонов могут меняться. Причины ограничений пока не называются, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
