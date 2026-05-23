В ДТП с экскурсионным автобусом в Турции пострадали 14 россиян
23 мая 202612:12
Екатерина Галайда-Перера
В Турции в результате ДТП с экскурсионным автобусом в провинции Анталья пострадали 14 российских туристов. Об этом сообщают «Известия».
По данным источника, ЧП произошло в курортном городе Белдиби.
Известно, что автобус с туристами наехал на препятствие. В результате аварии никто не погиб, всех пострадавших доставили в больницу с травмами средней и легкой степени тяжести.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что шесть человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы.
