Пригожин обрушился с критикой на артистов, отказывающих поклонникам в фото
Артисту важно радовать своего зрителя, иначе зачем он поет для людей, отказ сделать фотографию - неуважение фанатов, сказал НСН Иосиф Пригожин.
Заявления со сцены о нежелании фотографироваться с поклонниками - это проявление неуважения к фанатам, сказал в эфире НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) ранее во время своего выступления заявил, что ненавидит фото с поклонниками. Артист попросил всех желающих сделать с ним снимок воздержаться от таких душевных порывов. По его словам, когда люди подходят с просьбой сделать фотографию, он теряет свою энергию, становится грустным, злым и не может писать хорошие песни. Пригожин призвал артистов перестать подобным образом унижать своих поклонников.
«Заявления подобного рода меня удивляют. Непонятно, зачем тогда петь для людей. Это неуважение к зрителям. Надо уважать аудиторию и делать все, чтобы она была счастлива. Артист - человек, который лечит душу. То есть, либо вы - доктор, либо - самозванец. Я призываю артистов перестать унижать своих поклонников. Если человек видит своего героя и хочет с ним сфотографироваться, он никак не нарушает личные границы. Я не верю в это. Важно уважать своего зрителя, потому что каждый, кто вас узнал, находится в абсолютно неожиданном состоянии. Вы являетесь для него кумиром. Либо бросайте карьеру, либо не обижайте людей», - сказал собеседник НСН.
Ранее Пригожин заявил НСН, что треки современных исполнителей лишены мелодии и смыслового содержания, потому такие композиции никогда не станут вечными.
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