Гендиректор «Мультимедиа холдинга» раскрыла главную фишку «Нашествия»

Крупнейший в стране музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ» в 2019 году празднует 20-летие. За это время open-air прошёл грандиозный путь: от «безбашенного рок-слёта» до мультиформатного, современного и комфортного культурного события, куда приезжают не только давние ценители русского рока, но и новое поколение зрителей. Накануне старта «НАШЕСТВИЯ»-2019, посвященного 20-летнему пути, генеральный директор ЗАО «Мультимедиа Холдинг» Евгения Кисёлева рассказала НСН, как изменилась инфраструктура фестиваля в последние годы, что на поле «Нашествия» появится впервые, и почему было решено дать неофициальный старт фестивалю на день раньше.

— Евгения, расскажите, в чём особенность фестиваля «НАШЕСТВИЕ», и как родился слоган «Главное приключение Года»?

— Главная особенность – это впечатляющая история длиной в 20 лет, долгая успешная жизнь и, безусловно, сила бренда! «НАШЕСТВИЕ» – это название знает почти каждый. А слоган «Главное приключение Года» родился из слогана «Главное приключение Лета», когда мы поняли, что билеты на следующий фестиваль наши гости начинают покупать, как только над фестивальным полем прозвучали финальные аккорды, а в небе появились залпы салюта. Наша публика действительно ждёт этого события целый год и активно участвует во всём, что происходит.

— А за какой период начинается подготовка, и что сейчас делается на финальной стадии?

— Мы объявили даты и начали продавать билеты на «Нашествие»-2019 ещё прошлым летом – на следующее утро, как завершился прошлогодний фестиваль. Основная подготовка начинается в декабре: мы бронируем гостиничный фонд, намечаем планировку поля, встречаемся с администрацией области и так далее. Чем ближе к датам проведения, тем сильнее активность, а пиковая загрузка начинается где-то за два месяца до открытия входных гейтов.

— «НАШЕСТВИЕ» сегодня — это не только музыка, но и инфраструктура. Насколько она увеличена в этом году и что изменилось?