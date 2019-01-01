Гендиректор «Мультимедиа холдинга» раскрыла главную фишку «Нашествия»
Генеральный директор ЗАО «Мультимедиа Холдинг» Евгения Киселёва рассказала НСН, почему фестиваль называют «Главным Приключением Года», и когда публика начинает готовиться к open-air-у.
Крупнейший в стране музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ» в 2019 году празднует 20-летие. За это время open-air прошёл грандиозный путь: от «безбашенного рок-слёта» до мультиформатного, современного и комфортного культурного события, куда приезжают не только давние ценители русского рока, но и новое поколение зрителей. Накануне старта «НАШЕСТВИЯ»-2019, посвященного 20-летнему пути, генеральный директор ЗАО «Мультимедиа Холдинг» Евгения Кисёлева рассказала НСН, как изменилась инфраструктура фестиваля в последние годы, что на поле «Нашествия» появится впервые, и почему было решено дать неофициальный старт фестивалю на день раньше.
— Евгения, расскажите, в чём особенность фестиваля «НАШЕСТВИЕ», и как родился слоган «Главное приключение Года»?
— Главная особенность – это впечатляющая история длиной в 20 лет, долгая успешная жизнь и, безусловно, сила бренда! «НАШЕСТВИЕ» – это название знает почти каждый. А слоган «Главное приключение Года» родился из слогана «Главное приключение Лета», когда мы поняли, что билеты на следующий фестиваль наши гости начинают покупать, как только над фестивальным полем прозвучали финальные аккорды, а в небе появились залпы салюта. Наша публика действительно ждёт этого события целый год и активно участвует во всём, что происходит.
— А за какой период начинается подготовка, и что сейчас делается на финальной стадии?
— Мы объявили даты и начали продавать билеты на «Нашествие»-2019 ещё прошлым летом – на следующее утро, как завершился прошлогодний фестиваль. Основная подготовка начинается в декабре: мы бронируем гостиничный фонд, намечаем планировку поля, встречаемся с администрацией области и так далее. Чем ближе к датам проведения, тем сильнее активность, а пиковая загрузка начинается где-то за два месяца до открытия входных гейтов.
— «НАШЕСТВИЕ» сегодня — это не только музыка, но и инфраструктура. Насколько она увеличена в этом году и что изменилось?
— По части инфраструктурных решений и нововведений мы совершенствуемся от года к году. Стараемся сделать так, чтобы не было пробок на въездах и очередей на входах, чтобы было достаточно туалетов и душевых кабин, хватало парковочных мест. В этом году делаем освещение, чтобы людям было комфортно находиться в тёмное время суток на поле. Это ведь ещё и очень красиво! А также стараемся максимально разнообразить торговые точки на поле, чтобы у гостей был как можно более широкий выбор в плане блюд, напитков и сувенирной продукции. Немузыкальная программа тоже стала более насыщенной: масса лекций, мастер-классов, кинопоказов проходит в этом году в «Лектории», «Библио-шатре», есть спортивные активности, детские и выставочные зоны. Мы продолжаем работать над тем, чтобы гостям было у нас максимально комфортно.
— В 2019 году фестиваль неофициально начинается 18 июля. Почему решили расширить формат на 4 дня, будет ли это традицией?
— Этот юбилейный для фестиваля год: «НАШЕСТВИЮ» — 20 лет! Конечно, хочется, чтобы этот праздник продлился чуть дольше, поэтому сюрпризы мы запланировали уже в четверг – это выступление группировки «Ленинград» и Глеба Самойлова с оркестром. Но посмотрим, как на это отреагирует публика. Смогут ли гости приехать на день раньше? Ведь 90% нашей аудитории — это взрослые, состоявшиеся люди, работающие и достаточно занятые. Если четверг станет востребованным, то вполне возможно, что у «НАШЕСТВИЯ» появится ещё один официальный фестивальный день.
— Расскажите о медицине на фестивале. Куда обращаться в случае экстренных случаев и сможет ли быстро доехать скорая?
— Да, конечно, этот момент отработан на 200%. На территории есть полноценный госпиталь, где смогут оказать всю необходимую помощь. На поле находится сразу несколько дежурных автомобилей скорой помощи, готовых выехать в любой момент и, при необходимости, оперативно доставить людей в больницы, которые также проинформированы должным образом и готовы принять людей и оказать им помощь. Надеемся, что в этом году, как обычно, гости фестиваля будут обращаться только с порезами и мелкими травмами, и скорая помощь никому не понадобится.
— Можно ли будет приехать с домашними животными, и что нельзя проносить на фестиваль?
— К сожалению, мы не разрешаем пребывание животных на поле. Также, запрещено проносить на поле оружие, колющие и режущие предметы, газовые и другого рода горелки, воспламеняющиеся жидкости, и любого рода стекло. Это не наша прихоть, прежде всего это связано с безопасностью пребывания гостей на площадке.
— Расскажите о детской развлекательной программе?
— Мы любим, когда к нам приезжают дети, любого возраста. Мы готовим для них детские зоны, начиная от игровых площадок с батутами, полосами препятствий, до выступлений анимации и клоунов. В «Библио-шатре» юных гостей ждут интересные книги, настольные игры и лекции по истории комиксов, в «Лектории» мы покажем несколько мультфильмов. А ещё в этом году Фонд Валентина Серова будет проводить интересную активность для наших маленьких посетителей — мастер-классы по рисованию, аппликациям, созданию объёмных открыток и панно. Хотя, я почему-то уверена, что эти мастер-классы будут пользоваться успехом и у многих взрослых гостей.
Добавим, в честь 20-летия фестиваля «НАШЕ Радио» запустило в эфире акцию «20 лет за 20 дней»: публике предлагают вспомнить все вехи фестиваля, все годы, всех артистов, которые выступали за это время. Для проекта был привлечён даже Михаил Козырев, как первый организатор фестиваля и человек, который его придумал. Каждый день в эфире выходит три разных выпуска, посвящённых 20-летию, в разных шоу. В акции принимают участие все артисты, которые когда-либо выступали на «НАШЕСТВИИ».
Отметим, что лайн-ап в юбилейный год «НАШЕСТВИЯ» получился внушительный и мощный: всего на «Главной», «НАШЕ 2.0» и на новой сцене «УЛЬТРА» выступят в течение 4-х дней более 130 коллективов. Многие из мэтров и новых артистов готовят специальные выступления: «Би-2» отыграют последний концерт тура «Горизонт событий», группировка «Ленинград» проведет свой финальный концерт, «Мумий Тролль» вспомнят главные хиты с альбома «Морская», Глеб Самойлов & The Matrixx выступят с симфоническим оркестром, Гарик Сукачёв даст старт большому юбилейному туру «GO!», «Дельфин» сыграет специальный ночной сет, «Сурганова и оркестр» готовят грандиозное специальное выступление, MORDOR устроит пиротехническое шоу на сцене «Наше 2.0», НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН подготовит специальный ночной сет, 7000$ сыграет полный сет с Дарией Ставрович (СЛОТ) на вокале.
Напоминаем, что билеты категорий «Входной», «FAN» и «VIP» именные, и купить их можно только на сайте фестиваля nashestvie.ru. При покупке необходимо указать ФИО человека, который пойдет на фестиваль по этому билету, электронную почту и телефон.
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